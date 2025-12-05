На сайт «Прямой линии с Путиным» совершена атака

«По кибератакам, которые происходят, мы готовимся очень тщательно <...> В этом году перед прямой линией мы проводили разные тесты, сами пытались взломать наши ресурсы, которые основаны на отечественном оборудовании. И на текущий момент система готова к отражению разного рода атак», — заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов. Его слова приводит «ТАСС». Также блокируются сайты-зеркала. Они могут использоваться в мошеннических схемах. Российские специалисты следят за тем, чтобы россияне видели в поисковике только официальную страницу программы. Онянов, анализируя итоги прошедшей «Прямой линии», отметил, что в 2024 году сайт программы «ни разу не упал».