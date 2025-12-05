На сайт «Прямой линии с Путиным» совершена атака
Для защиты официального сайта «Прямой линии» специалисты блокируют сайты-зеркала
Российские специалисты отражают кибератаки на сайт программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом заявили в «Ростелекоме».
«По кибератакам, которые происходят, мы готовимся очень тщательно <...> В этом году перед прямой линией мы проводили разные тесты, сами пытались взломать наши ресурсы, которые основаны на отечественном оборудовании. И на текущий момент система готова к отражению разного рода атак», — заявил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов. Его слова приводит «ТАСС». Также блокируются сайты-зеркала. Они могут использоваться в мошеннических схемах. Российские специалисты следят за тем, чтобы россияне видели в поисковике только официальную страницу программы. Онянов, анализируя итоги прошедшей «Прямой линии», отметил, что в 2024 году сайт программы «ни разу не упал».
Эфир «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря. Направить свои вопросы граждане смогут с 4 декабря до завершения эфира 19 декабря. Обращения будут приниматься через мобильное приложение, социальные сети программы, по СМС и телефону.
