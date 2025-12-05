Путин и Моди назвали главную задачу двух стран
Путин и Моди сообщили, что РФ и Индия будут продолжать стремиться к глобальному миру и стабильности в многополярном мире
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия и Индия будут продолжать стремиться к глобальному мира и стабильности не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире. Такое общее заявление сделали президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам переговоров.
Путин и Моди отметили, что подходы РФ и Индии к приоритетам внешней политики совпадающие и взаимодополняющие. Отмечается, что отношения между двумя странами остаются опорой глобального мира и стабильности на основе равной и неделимой безопасности.
Ранее сообщалось, что РФ и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года. Программа предусматривает развитие торговли, инвестиций и технологического партнерства, а также дальнейший переход на расчеты в национальных валютах и работу над соглашением о зоне свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
