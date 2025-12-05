Логотип РИА URA.RU
Путин и Моди назвали главную задачу двух стран

Путин и Моди заявили, что отношения России и Индии — основа глобального мира
05 декабря 2025 в 15:02
Путин и Моди сообщили, что РФ и Индия будут продолжать стремиться к глобальному миру и стабильности в многополярном мире

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Индия будут продолжать стремиться к глобальному мира и стабильности не только в полицентричной Азии, но и в многополярном мире. Такое общее заявление сделали президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди по итогам переговоров.

Путин и Моди отметили, что подходы РФ и Индии к приоритетам внешней политики совпадающие и взаимодополняющие. Отмечается, что отношения между двумя странами остаются опорой глобального мира и стабильности на основе равной и неделимой безопасности.

Ранее сообщалось, что РФ и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года. Программа предусматривает развитие торговли, инвестиций и технологического партнерства, а также дальнейший переход на расчеты в национальных валютах и работу над соглашением о зоне свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

