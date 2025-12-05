Европа признала главное о территориальных уступках Украины
Идея территориальных уступок Украины вызывает неприятие в странах Балтии и Польше
Фото: Официальный сайт Президента Украины
В Европе все чаще звучит мысль, что для завершения конфликта Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
«Европа начинает предполагать, что Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет положить конец конфликту», — пишет El País. Ни в Брюсселе, ни в ключевых столицах ЕС эту идею публично не поддерживают, однако, по данным издания, она постепенно распространяется как «меньшее зло». Газета отдельно подчеркивает, что идея территориальных уступок Украины вызывает особенно сильное неприятие в странах Балтии и Польше.
Немецкий Bild в своих публикациях указывает на болезненные для Киева потери населенных пунктов и позиций. Издание описывает оставление ряда городов, таких как Красноармейск, и укрепрайонов как «тяжелые утраты» и констатирует, что ВСУ затрудняются сдерживать давление российских войск на отдельных направлениях.
