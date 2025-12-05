В NASA сообщили, что наблюдения продолжатся еще несколько месяцев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Космический телескоп NASA Hubble 30 ноября повторно сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS. В момент наблюдений объект находился примерно в 286 миллионах километров от Земли. Об этом сообщается на сайте NASA. На новом изображении комета запечатлена на фоне вытянутых полосами звезд, поскольку телескоп вел съемку, следуя за ее движением по небу.

«Мы продолжаем наблюдать за межзвездной кометой 3I/ATLAS с помощью телескопа Hubble, когда она удаляется от Земли примерно на 178 миллионов миль и покидает пределы Солнечной системы. При таком режиме съемки фоновые звезды выглядят как полосы света, так как телескоп отслеживает именно комету», — говорится в сообщении NASA. Там уточнили, что серия наблюдений продлится еще несколько месяцев, чтобы зафиксировать изменения яркости и структуры объекта на выходе в межзвездное пространство.

Астрономы NASA сделали фото кометы примерно в 286 миллионов километров от Земли Фото: NASA