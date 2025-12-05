NASA показало новые снимки странной кометы 3I/ATLAS. Фото
В NASA сообщили, что наблюдения продолжатся еще несколько месяцев
Космический телескоп NASA Hubble 30 ноября повторно сфотографировал межзвездную комету 3I/ATLAS. В момент наблюдений объект находился примерно в 286 миллионах километров от Земли. Об этом сообщается на сайте NASA. На новом изображении комета запечатлена на фоне вытянутых полосами звезд, поскольку телескоп вел съемку, следуя за ее движением по небу.
«Мы продолжаем наблюдать за межзвездной кометой 3I/ATLAS с помощью телескопа Hubble, когда она удаляется от Земли примерно на 178 миллионов миль и покидает пределы Солнечной системы. При таком режиме съемки фоновые звезды выглядят как полосы света, так как телескоп отслеживает именно комету», — говорится в сообщении NASA. Там уточнили, что серия наблюдений продлится еще несколько месяцев, чтобы зафиксировать изменения яркости и структуры объекта на выходе в межзвездное пространство.
Последние данные наблюдений свидетельствуют о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS, вероятно, покрыта ледяными криовулканами, выбрасывающими струи газа и пыли. По мере сближения с Солнцем поверхность и недра кометы нагреваются, что приводит к сублимации льда. На расстоянии порядка 378 миллионов километров от звезды яркость 3I/ATLAS резко возросла, а полученные изображения впервые зафиксировали отчетливые струйные выбросы, пробивающиеся через тонкий заледеневший покров. Последняя информация об объекте — в материале URA.RU.
