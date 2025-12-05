Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

США анонсировали создание новых военных сил

США создают новую армию для защиты островов в Тихом океане
05 декабря 2025 в 14:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
США планируют нарастить военное присутствие в западной части Тихоокеанского региона

США планируют нарастить военное присутствие в западной части Тихоокеанского региона

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins

США объявили о планах сформировать новые военные силы, предназначенные для отражения возможной агрессии на островах в западной части Тихого океана. Об этом говорится в стратегическом документе Белого дома, который определяет приоритеты внешней и оборонной политики Вашингтона на ближайшие годы.

Согласно документу, США намерены создать военные силы, которые смогут эффективно действовать в условиях островных и прибрежных территорий западной части Тихого океана. Тем самым, США планируют нарастить военное присутствие в западной части Тихоокеанского региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал