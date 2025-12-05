США анонсировали создание новых военных сил
США планируют нарастить военное присутствие в западной части Тихоокеанского региона
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins
США объявили о планах сформировать новые военные силы, предназначенные для отражения возможной агрессии на островах в западной части Тихого океана. Об этом говорится в стратегическом документе Белого дома, который определяет приоритеты внешней и оборонной политики Вашингтона на ближайшие годы.
Согласно документу, США намерены создать военные силы, которые смогут эффективно действовать в условиях островных и прибрежных территорий западной части Тихого океана. Тем самым, США планируют нарастить военное присутствие в западной части Тихоокеанского региона.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.