Россия и Индия предложили радикальную реформу ООН
Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии
Россия и Индия опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, в котором призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН. В документе Москва отдельно подтвердила поддержку кандидатуры Индии на место постоянного члена в расширенном Совбезе.
Формулировка означает глубокую перестройку принципов представительства, численности и, потенциально, процедур работы Совбеза. Москва и Дели фактически призывают к адаптации ООН к многополярной реальности. Отдельным пунктом Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены расширенного Совета Безопасности ООН.
Россия и Индия также намерены и далее совместно работать над укреплением глобального мира и стабильности как в полицентричной Азии, так и в формирующемся многополярном миропорядке. Стороны подчеркнули, что внешнеполитические приоритеты Москвы и Нью-Дели во многом совпадают и носят взаимодополняющий характер. Ключевая идея переговоров заключается в формировании нового многополярного мироустройства, в котором каждый участник обладает собственным суверенитетом и выстраивает взаимодействие с другими на этой основе.
