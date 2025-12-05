Логотип РИА URA.RU
В мире

Россия и Индия предложили радикальную реформу ООН

05 декабря 2025 в 15:14
Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Индия опубликовали совместное заявление по итогам переговоров, в котором призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН. В документе Москва отдельно подтвердила поддержку кандидатуры Индии на место постоянного члена в расширенном Совбезе.

Формулировка означает глубокую перестройку принципов представительства, численности и, потенциально, процедур работы Совбеза. Москва и Дели фактически призывают к адаптации ООН к многополярной реальности. Отдельным пунктом Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены расширенного Совета Безопасности ООН.

Россия и Индия также намерены и далее совместно работать над укреплением глобального мира и стабильности как в полицентричной Азии, так и в формирующемся многополярном миропорядке. Стороны подчеркнули, что внешнеполитические приоритеты Москвы и Нью-Дели во многом совпадают и носят взаимодополняющий характер. Ключевая идея переговоров заключается в формировании нового многополярного мироустройства, в котором каждый участник обладает собственным суверенитетом и выстраивает взаимодействие с другими на этой основе.

Материал из сюжета:

Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии

