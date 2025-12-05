Логотип РИА URA.RU
В мире

Россия нашла помощника для производства отечественных самолетов

Россия и Индия готовятся запустить совместное производство самолетов
05 декабря 2025 в 15:47
Соответствующий меморандум, предусматривающий производство, уже подписан

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Индия в ближайшем будущем могут запустить совместное производство самолетов. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«В гражданской сфере „Ростех“ впервые участвует в переговорах. Мы начали уже обсуждать тему совместного производства суперджета Ил-114», — заявил Чемезов. Его слова приводит «Известия». Соответствующий меморандум был пописан между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской HAL.

Ою экономическом сотрудничестве России и Индии ранее заявил президент России Владимир Путин. Страны согласовали программу, которая включает в себя развитие торговли, инвестиций и технологического партнерства. В дальнейшем предусмотрен переход на расчеты в национальных валютах. 

