Россия нашла помощника для производства отечественных самолетов
Соответствующий меморандум, предусматривающий производство, уже подписан
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия и Индия в ближайшем будущем могут запустить совместное производство самолетов. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«В гражданской сфере „Ростех“ впервые участвует в переговорах. Мы начали уже обсуждать тему совместного производства суперджета Ил-114», — заявил Чемезов. Его слова приводит «Известия». Соответствующий меморандум был пописан между российской Объединенной авиационной корпорацией и индийской HAL.
Ою экономическом сотрудничестве России и Индии ранее заявил президент России Владимир Путин. Страны согласовали программу, которая включает в себя развитие торговли, инвестиций и технологического партнерства. В дальнейшем предусмотрен переход на расчеты в национальных валютах.
