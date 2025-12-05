Путин поможет Индии модернизировать армию

Россия поможет Индии модернизировать армию: Владимир Путин и Нарендра Моди договорились Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Индия расширяют военно-техническое сотрудничество. Свои намерения они подтвердили в итоговом совместном заявлении. За несколько дней до визита в СМИ появилась информация (и в Кремле ее подтвердили), что будет обсуждаться вопрос поставки в Индию новейших истребителей Су-57 и противоракетных систем С-400. Как объяснил URA.RU военный эксперт Юрий Кнутов, свой выбор индийские власти сделали после недавнего трехдневного конфликта с Пакистаном и анализа работы «Сушек» в зоне СВО.

В совместном заявлении, которое президент Путин и индийский премьер Нарендра Моди, приняли по итогам переговоров, вопросам военно-технического сотрудничества посвящен отдельный раздел из четырех пунктов. «Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является важнейшей опорой особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии», — говорится в документе.

Это партнерство «укрепилось совместными усилиями за несколько десятилетий». «В ответ на стремление Индии к самостоятельности партнерство в настоящее время переориентируется на проведение совместных исследований и разработок, а также производство передовых оборонных платформ, — сказано в заявлении. — Стороны выразили удовлетворение регулярными контактами по военной линии,.. высоко оценили совместные учения вооруженных сил двух стран серии „Индра“ и подтвердили приверженность сохранению частоты проведения совместных военных мероприятий и расширению обмена военными делегациями».

Кроме того, в документе говорится о налаживании совместного производства компонентов для вооружений. «Стороны договорились поощрять совместное производство в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания российского вооружения и военной техники в рамках программы „Делай в Индии“ путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужд Вооруженных сил Индии, а также для последующего экспорта в дружественные третьи страны», — отмечено в совместном заявлении.

Еще до начала госвизита президента Путина в Индию в Кремле подтвердили, что в ходе переговоров будет обсуждаться тема поставки в Индию новейших российских истребителей Су-57, а также противоракетных систем С400. Как объяснил URA.RU военный эксперт Юрий Кнутов, у Индии достаточно старый авиационный парк. Те же самолеты Су-30 нуждаются в модернизации, среди старых МИГ-21 большая аварийность — техника просто выработала свой ресурс.

Индийцы попробовали купить новые французские истребители четвертого поколения Rafale, но при стоимости в 120 млн долларов, они не показали эффективность, а Пакистану удалось сбить три самолета, хотя Индия официально это не подтвердила. «Индия заинтересована в покупке наших Су-57, причем их сборка частично может вестись там. Наши самолеты практически невидимы для противника, их эффективность проверена в зоне СВО, в условиях реальных военных действий. И это важно», — отмечает эксперт.