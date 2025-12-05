Захарова объяснила связь между воровской группировкой и ЕС

«Евросоюз превратился не то что в нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений. Здесь, я считаю, история беспрецедентная», — сказала Захарова. Ее слова приводит «ТАСС». В случае, если ЕС пойдет на то, чтобы использовать российские активы, то со стороны Москвы последуют «жесткие меры». Захарова также отметила, что политика Бельгии в этой ситуации — стремление получить гарантии того, что «страдать будут все», неся ответственность за этот шаг.