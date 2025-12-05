Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Захарова объяснила связь между воровской группировкой и ЕС

Захарова: ЕС превратился в банду, желающую украсть замороженные активы РФ
05 декабря 2025 в 15:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Планы Евросоюза по использованию активов Мария Захарова назвала беспрецедентной историей

Планы Евросоюза по использованию активов Мария Захарова назвала беспрецедентной историей

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Попытка использования замороженных российских активов — откровенный бандитизм со стороны ЕС. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Евросоюз превратился не то что в нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений. Здесь, я считаю, история беспрецедентная», — сказала Захарова. Ее слова приводит «ТАСС». В случае, если ЕС пойдет на то, чтобы использовать российские активы, то со стороны Москвы последуют «жесткие меры». Захарова также отметила, что политика Бельгии в этой ситуации — стремление получить гарантии того, что «страдать будут все», неся ответственность за этот шаг. 

О том, что планы Европы использовать замороженные российские активы для помощи Киеву — это большая авантюра, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что европейцам следует напомнить о том, что случается с их деньгами, отправляемыми на помощь Украине. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал