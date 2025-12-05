Сайт прямой линии с Путиным уже подвергается кибератакам
05 декабря 2025 в 15:07
Ресурсы, задействованные в работе прямой линии с президентом России, уже подвергаются кибератакам, однако все они на данный момент успешно нейтрализуются. По словам заместителя президента – председателя правления ПАО «Ростелеком» Сергея Онянова, специалисты осуществляют блокировку мошеннических сайтов-зеркал, при этом официальный портал «москва-путину.рф» функционирует в штатном режиме и сбоев не фиксируется. Об этом сообщает ТАСС.
