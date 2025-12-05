Канал Путина в МАХ стал первым, собравшим миллион подписчиков
На текущий момент в МАХ создано более 80 тысяч каналов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Канал президента России Владимира Путина «Кремль Новости» в национальном мессенджере МАХ стал первым каналом, который преодолел отметку в один миллион подписчиков. Об этом сообщается на официальной странице ресурса.
«Канал „Кремль Новости“ в МАХ стал первым каналом-миллионником в национальном мессенджере», — говорится в сообщении. Активный рост аудитории канала в МАХ совпал по времени с запуском специального чат-бота «Итоги года с В. Путиным» в том же мессенджере.
Чат-бот позволяет задать вопрос президенту России в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Эфир запланирован на 19 декабря, начало — в 12:00 по московскому времени.
По данным платформы, каналы в национальном мессенджере продолжают активно расти. На текущий момент в МАХ создано более 80 тысяч каналов. Их суммарная аудитория превышает 25 миллионов подписчиков.
