Путин и Моди сделали свой геополитический выбор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди готовы расширять сотрудничество Фото: kremlin.ru

Россия и Индия сделали свой геополитический выбор. Переговоры президента Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди, которые прошли 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Страны остаются друг для друга не просто стратегическими партнерами, но и друзьями. Госвизит Путина в Индию лишний раз продемонстрировал, что бывшая Британская колония даже в условиях давления США, угрозы санкций выбрала свой путь, и готова и дальше развивать сотрудничество с Россией.

Второй день госвизита президента Путина в Индию начался с церемонии встречи с Моди на площади перед Президентским дворцом. Индийская церемония отличалась от аналогичных ритуалов в других странах: Путин один стоит в центре площади перед ротой почетного караула. Тем временем премьер Моди и президент Индии Драупади Мурму находились в отдельной ложе. Прослушав гимны, Путин в сопровождении военного прошел вдоль стройных рядов индийских солдат. В завершение церемонии лидеры стран приветствовали делегации. Путин лично представил каждого из тех, кто приехал с ним в Индию, а это и министры, и бизнесмены, и руководители федеральных структур и финансового сектора.

Путин посетил мемориал Махатмы Ганди в одном из священных мест Фото: kremlin.ru

На некоторое время они расстались: Путин отправился на мемориал Махатмы Ганди, одного из идеологов движения независимости Индии от Британии. Здесь, на мемориальном комплексе «Раджгхат», одном из священных мест, ходить принято без обуви. Перед тем, как покинуть комплекс, Путин написал в книге почетных гостей: «Один из основателей современного индийского государства, великий философ и гуманист — Махатма Ганди внес неоценимый вклад в дело мира на всей планете. Его идеи о свободе, добродетели и человеколюбии — не теряют актуальности и по сей день. Махатма Ганди, по сути, предвосхитил тот новый, более справедливый многополярный миропорядок, который сейчас находится в стадии формирования».

Следы эпохи колониализма, конечно, в республике никуда не делись, но — только в архитектуре. Переговоры проходили в Хайдарабадском дворце, проект которого разработал английский архитектор Эдвин Люиенс. Именно в этом месте британские власти официально передали командование индийской армией администрации суверенной Индии.

В Хайдарабадском дворце действовали повышенные меры безопасности Фото: kremlin.ru

Попасть на территорию дворца журналистам «кремлевского пула» удалось не без потерь. Сотрудники безопасности устроили такой досмотр, которого мы не проходили ни в одной другой стране. У кого-то из девушек забрали средства личной гигиены, у кого-то — массажную расческу, кто-то лишился даже обычной резинки для волос. Про пауэрбанки говорить вообще не приходится: кто бы как бы ни пытался ухитриться и пронести хотя бы одно устройство, все было изъято. После этого всех журналистов переписали: в ручную внесли каждого в специальный журнал посетителей, присвоили порядковый номер, заставили поставить свою подпись и указать номер телефона.

Тем временем лидеры приступили к переговорам. Разговор в узком составе (в таком формате обсуждаются тонкости самых важных тем для обеих сторон — их содержание доступно только лидерам и их ближайшему кругу) продолжались более двух часов. Переговоры в расширенном составе отменили — настолько были проработаны все вопросы двусторонней повестки, что «пройтись» оставалось только по наиболее узким и сложным вопросам.

Путин заявил о глубоких отношениях между Россией и Индией Фото: kremlin.ru

Путин поблагодарил «за вчерашний очень добрый вечер (после прилета в Дели Путин и Моди общались в неформальной обстановке, без лишних глаз и ушей, — ред.), дружеской и в то же время такой содержательной, очень полезной беседы». «Вы дали мне возможность подробно рассказать о том, что происходит на украинском направлении и что нами предпринимается совместно с некоторыми другими партнерами, в том числе Соединенными Штатами, по вопросу возможного мирного урегулирования, — обратился Путин к Моди в начале встречи. — Что касается наших отношений, они носят глубокий исторический характер. Как бы мы его ни характеризовали, какими бы эпитетами его ни украшали, важно содержание. Содержание очень глубокое».

Моди начал речь по-русски Фото: пресс-служба президента РФ

После окончания переговоров Путин и Моди вышли с заявлением к СМИ. Индийский премьер начал свою речь по-русски: «Добрый день». Моди говорил об укреплении отношений Индии и России, что произошло благодаря личному стремлению и желанию президента Путина. «Дружба между Россией и Индией выдержала все испытания временем. Сегодня мы обсудили все вопросы сотрудничества, чтобы эти отношения стали еще более крепкими», — заявил Моди.

По словам премьера, Индия хочет развивать коридор «Север — Юг», а также совместно работать в Арктике — на Северном морском пути. Это, подчеркнул Моди, хорошая перспектива и возможность получить работу для индийской молодежи.

Владимир Путин назвал переговоры полезными, рассмотрен «весь комплекс» вопросов двусторонней повестки. «В принятом нами с господином Моди заявлении обозначены приоритетные задачи по дальнейшему укреплению связей в политике и безопасности, экономике, торговле, в гуманитарной сфере, подписан солидный пакет соглашений. Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии, и это вполне естественно, ведь наши страны являются друг для друга важными партнерами в торговле, инвестициях и технологиях», — сказал Путин.

По словам президента, идет выстраивание «новых эффективных международных транспортных логистических маршрутов». Прежде всего — это «Север — Юг», который «открывает большие возможности для двусторонней торговли». Путин подтвердил также готовность России совместно с Индией работать на Северном морском пути.

«Осуществляются совместные инициативы в промышленности, машиностроении, цифровых технологиях, освоении космоса и прочих наукоемких отраслях. Например, в Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод. Начнется производство высококачественных противоопухолевых лекарственных средств по передовым индийским технологиям», — сообщил президент.

Индия будет председателем БРИКС в 2026 году Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Путин надеется на дальнейшее сотрудничество и в рамках БРИКС, где Индия будет председателем в 2026 году. «Будем оказывать все необходимое содействие нашим индийским друзьям в работе по актуальной БРИКСовой повестке, — отметил Путин. — Хотел бы упомянуть, что Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот. Мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров».

Россия и Индия за последние годы нарастили товарооборот, но это далеко не предел, убежден научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. На это в том числе влияет политика США, которые угрожают Нью-Дели новыми пошлинами. «Индийцы любые дополнительные меры, карательные пошлины, которые вводит Трамп, воспринимают крайне негативно. Для них это просто лишний стимул диверсифицировать свою внешнюю политику, активнее сближаться с другими центрами силы — с Россией в том числе», — отметил эксперт.

Давление Трампа на Индию не сработало Фото: Official White House / Shealah Craighead

Политолог Юрий Светов говорит, что подписанный набор соглашений продемонстрировал миру, что Россия и Индия остаются вместе, несмотря на давление и требование США покупать вооружение только у них, несмотря на угрозы Трампа о 500-процентных пошлинах. «Путин еще в октябре объяснил, что у Индии есть альтернатива: или потерпеть американские пошлины и потерять какую-то часть доходов, или отказаться от торговли с Россией, потерять те же деньги, но дороже закупать энергоносители. При этом потерять лицо — показать всему миру, что на Индию можно надавить. Индия показала, что не будет рисковать ради этого отношениями с Россией», — отметил Светов.

Из Хайдарабадского дворца Путин и Моди отправились на российско-индийский бизнес-форум, где обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. И там они подтвердили свои намерения развивать сотрудничество. А это — лучшая гарантия для бизнеса.