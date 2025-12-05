В Европе испугались последствий конфискации российских активов

План Еврокомиссии несет серьезные финансовые риски для Бельгии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депозитарий Euroclear открыто выступил против плана Еврокомиссии, заявив, что реализация нынешнего варианта экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины может привести к его банкротству. Об этом сообщила глава бельгийского депозитария Валери Урбен.

«План грозит банкротством Euroclear», — сказала Урбен в интервью телеканалу RTBF. Она прямо назвала нереалистичным предложение Еврокомиссии по экспроприации российских активов. По ее словам, план Еврокомиссии несет серьезные финансовые риски для Бельгии. Руководство Euroclear предупреждает: в случае утверждения схемы экспроприации на саммите ЕС 18–19 декабря депозитарий готов оспорить это решение в суде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки задействовать замороженные российские активы представительством Евросоюза являются открытым проявлением бандитизма. По ее словам, Евросоюз фактически утратил признаки легитимной институции и больше напоминает «банду, занимающуюся легализацией откровенно бандитских концепций и решений». Захарова подчеркнула, что происходящее носит беспрецедентный характер. Она предупредила, что в случае, если ЕС все же примет решение о задействовании российских активов, Москва ответит «жесткими мерами». Комментируя позицию Бельгии, Захарова охарактеризовала ее как стремление заручиться гарантиями того, что последствия подобных шагов затронут всех участников, которые будут нести ответственность за принятое решение.

