В США сделали заявление о потери Киевом территорий
Кузник считает, что территории, ради которых Украина отказывается от мирного плана США, все равно отойдут под контроль РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Территории, ради которых Украина отказывается от заключения мирного соглашения, в ближайшие несколько месяцев в любом случае перейдут под контроль России. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник в интервью телеканалу «Россия 24».
«Та территория, о которой сейчас идет речь, через пару месяцев так или иначе достанется России. <…> Очевидно, Украина сопротивляется такому решению», — сказал Куник. Он также предрек «политический конец» президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом он отметил, что противодействие идее обмена территорий сейчас постепенно идет на спад.
Ранее старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявлял URA.RU, что Украина в ходе боевых действий теряет контролируемые территории и может лишиться выхода к Черному морю, что снижает ее значение для коллективного Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что утрата территорий сокращает для Владимира Зеленского пространство для самостоятельных решений и должна подтолкнуть Киев к переговорам.
