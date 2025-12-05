Кузник считает, что территории, ради которых Украина отказывается от мирного плана США, все равно отойдут под контроль РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Территории, ради которых Украина отказывается от заключения мирного соглашения, в ближайшие несколько месяцев в любом случае перейдут под контроль России. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник в интервью телеканалу «Россия 24».

«Та территория, о которой сейчас идет речь, через пару месяцев так или иначе достанется России. <…> Очевидно, Украина сопротивляется такому решению», — сказал Куник. Он также предрек «политический конец» президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом он отметил, что противодействие идее обмена территорий сейчас постепенно идет на спад.