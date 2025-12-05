Минцифры расширило «белый список» интернет-ресурсов
05 декабря 2025 в 15:42
Фото: © URA.RU
«Белый список» интернет-ресурсов расширен за счет региональных онлайн-платформ, сайтов Банка России, крупнейших операторов связи, ряда средств массовой информации, онлайн-кинотеатра Okko, а также иных веб-ресурсов. Об этом сообщает Минцифры.
