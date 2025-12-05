Адвокат Лурье рассказала о провале переговоров по квартире Долиной

Лурье и Долина не смогли решить вопрос по квартире в досудебном порядке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Переговоры о досудебном урегулировании спора между певицей Ларисой Долиной и покупательницей ее квартиры Полиной Лурье зашли в тупик. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«К глубокому сожалению, предложенный вариант является для нас абсолютно неприемлемым и несправедливым», — заявила Свириденко в комментарии телеканалу РЕН ТВ. По ее словам, предложение о заключении мирового соглашения поступило от представителя Долиной в день, когда Верховный суд РФ истребовал материалы резонансного дела о квартире, однако стороны не смогли согласовать условия.

Она добавила, что ее доверительница не готова мириться с навязанной ситуацией и не считает возможным идти на уступки. «Полина не намерена жить в этой ситуации, но и соглашаться на кабальные условия не будет», — сказала адвокат.

Свириденко уточнила, что обсуждавшийся проект мирового соглашения предполагал поэтапное возвращение Лурье денежных средств за спорную квартиру в течение многих лет, без учета инфляции и без процентов, которые могла бы принести сумма при размещении в банке. При этом, по словам адвоката, ее клиентка уже заплатила налог на имущество за эту квартиру за 2024 год и в 2025-м вновь столкнется с платежом, который, как отметила юрист, «намного превышает 100 тысяч рублей».

Лурье продолжает считать себя добросовестным приобретателем и настаивает на сохранении права собственности именно на квартиру, а не на получение денежной компенсации. Комментируя запланированное выступление Ларисы Долиной на федеральном телеканале, Свириденко сообщила, что стороне Лурье также предлагали участие в эфире, но она отказалась. «Мы рассчитываем на разрешение ситуации не на сцене, а на справедливое решение суда исключительно в правом поле», — пояснила адвокат.

Ранее стало известно, что российская певица Лариса Долина сделает публичное заявление в эфире, в котором намерена прокомментировать скандал, связанный с ее квартирой. Выступление артистки запланировано в эфире Первого канала, сразу после выпуска программы «Время» — в специальной программе ток-шоу «Пусть говорят». Подробнее о том, где и когда смотреть заявление Долиной о вирусном деле — в материале URA.RU.