Балицкий: ВСУ обстреляли больницу
05 декабря 2025 в 15:17
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Запорожской области ВСУ совершили обстрел центральной районной больницы. Пострадавших среди работников и пациентов нет. Частично повреждено здание и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
