Долина согласилась вернуть деньги за злополучную квартиру
Инициатива от стороны Долиной подразумевает рассрочку на несколько лет
Народная артистка России Лариса Долина предложила урегулировать громкий конфликт вокруг «злополучной» квартиры, вернув покупательнице деньги. Однако условия, на которых сторона певицы готова пойти на мировое соглашение, не устроили вторую участницу спора — Полину Лурье.
«Лариса Долина предложила „поэтапно“ отдавать деньги за злополучную квартиру», — пишет «112». По словам адвоката Лурье, предложение о мирном урегулировании было сделано в день, когда его доверительница подала апелляционную жалобу в Верховный суд.
Покупательница, которая считает себя добросовестным собственником спорной недвижимости, на предложенные условия не согласилась и продолжает добиваться возврата именно квартиры, а не денег в рассрочку. Инициатива от стороны Долиной подразумевает выплату полной суммы, заплаченной за квартиру, но не единовременно, а в рассрочку на несколько лет. Ключевой момент — отсутствие компенсации инфляционных потерь.
Несмотря на судебный конфликт покупательница продолжает нести все обязательства, связанные с владением квартирой. Она уже оплатила налог на имущество за 2024 год и готовится сделать то же самое за 2025 год.
Скандал, связанный с сделкой по покупке недвижимости народной артисткой России Ларисой Долиной, стал самым заметным негативным информационным поводом в блогосфере в 2025 году. Совокупная аудитория материалов на эту тему приблизилась к 100 млн просмотров. Только ноябрьские публикации собрали в сумме свыше 81 млн просмотров. При этом ранее имя Долиной фигурировало в среднем около 1 900 раз в месяц.
