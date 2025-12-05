Глава свердловского парламента провела встречу — были высокопоставленные гости из Москвы

Людмила Бабушкина встретилась с активистами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области прошла большая встреча по роли женщин в обществе и развитию женского движения, организованная председателем законодательного собрания региона Людмилой Бабушкиной. В зале собрались около 400 активисток из 80 муниципалитетов, а также федеральные политики и эксперты. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

Глава свердловского парламента отметила, что за последние годы женское движение в регионе значительно укрепилось и расширилось. «Мы смогли объединить более 26 тысяч женщин, волонтеров, ветеранов, студентов для решения масштабных задач и реализации важнейших социальных проекты», — цитирует Бабушкину ДИП.

По данным спикера заксо, актив «Женского движения „Единой России“» в области сегодня насчитывает более 8 тысяч человек. За три года 59 участниц этого движения впервые стали депутатами органов местного самоуправления. Для женщин-предпринимателей в регионе провели 96 обучающих мероприятий, которые были направлены на развитие бизнеса и повышение финансовой грамотности.

Сенатор Дарья Лантратова на совещании отметила вклад региона в подготовку социальных законодательных инициатив. Она указала, что предложения, сформированные при участии свердловских активисток, легли в основу нескольких федеральных инициатив, связанных с поддержкой семьи, материнства и детства.

Депутат Госдумы Наталия Полуянова назвала Свердловскую область одной из передовых по формированию структуры женского движения. По ее словам, в регионе женские общественные организации выстроены в единую систему. Опыт этой модели, подчеркнула Полуянова, уже используют другие субъекты РФ при создании собственных женских объединений.