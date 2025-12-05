The Times: европейцы видят спасение в замороженных активах России

В ЕС обсуждают идею «репарационного кредита» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские правительства готовят схему использования замороженных российских активов для покрытия дефицита бюджета Украины в 2026–2027 годах. В Брюсселе и столицах ключевых стран ЕС обсуждают идею так называемого «репарационного кредита», который позволит направить на финансирование Киева десятки миллиардов евро без прямого увеличения налоговой нагрузки на граждан. Об этом пишут британские СМИ.

«Европейские правительства присматриваются к „денежным остаткам“ для финансирования Киева в рамках „репарационного кредита“ на 2026 и 2027 годы. Альтернативой является то, что европейские налогоплательщики должны найти 90 млрд евро, необходимых для покрытия дефицита украинского бюджета в размере 137 млрд евро, в течение следующих двух лет. Для правительств, испытывающих нехватку средств и пытающихся оплатить счета, необходимые для выполнения планов НАТО, кажется очевидным, что деньги РФ могут стать спасением для Украины», — уточнила британская газета The Times.