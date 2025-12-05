Свердловские миллиардеры съехались на ежегодное соревнование: онлайн с «Екатерининской Ассамблеи»

Собранные на ассамблее деньги идут на благотворительность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге проходит «Екатерининская Ассамблея» — главное благотворительное событие Свердловской области, негласно называемое соревнованием миллиардеров. Состоятельные уральцы участвуют в аукционах, а вырученные с торгов деньги идут на благотворительность. За мероприятием URA.RU следит в режиме онлайн.

19:23 В качестве лотов обычно выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За 14 лет в рамках Ассамблеи было поддержано 43 проекта на сумму свыше 880 миллионов рублей.

19:18 На аукцион съезжаются первые гости. Мероприятие проходит в «Синара Центре» В СОСПП напомнили, что первый благотворительный аукцион состоялся в Доме Севастьянова.

19:11 Легенда хоккея Игорь Ларионов передал на аукцион джерси с автографом, клюшку, а также бутылку вина из коллекции собственного винного бренда. Вина Ларионова производятся небольшими партиями в Америке, Австралии и Испании и высоко ценятся экспертами. Лот предоставил учредитель группы компаний ANT-GROUP Антон Батаков.

18:59 Несколько лет самым щедрым участником «Екатерининской ассамблеи» стал бизнесмен Андрей Симановский («Сима-Лэнд»). Среди его приобретений были набор виниловых пластинок пианиста Дениса Мацуева из коллекции экс-губернатора Евгения Куйвашева и завтрак с главой «Сбера» Германом Грефом.

18:56 Еще один спортивный лот — футболка, на которой оставили свои автографы игроки сборной России: Артем Дзюба, Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Миранчук и другие. Лот в лотерею предоставлен Российским футбольным союзом при поддержке благотворительного фонда Антона Шипулина, сообщает telegram-канал СОСПП.

18:56 Еще один лот — от ФК «Урал». Клуб предложил участникам провести один день вместе с игроками. Приобретатель лота получает полный эксклюзив: приезжает на базу, получает форму, тренируется с командой, проходит восстановление, обедает с и общается с игроками и персоналом. Лот предоставил президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

18:55 В этом году среди лотов — антикварный письменный прибор фирмы Хлебникова, 1908 — 1917 гг. Письменный прибор состоит из двух стеклянных чернильниц с серебряными крышками, пресса-бювара из оникса с серебряной крышкой, ручкой и пресс-папье с серебряной крышкой. Владелец фирмы Хлебников Иван Петрович имел звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» и занимал ведущее место среди мастеров московской ювелирной школы. Лот предоставил директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский.