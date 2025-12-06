Жительница Перми стащила у свердловчанки сумку, ей вменяют пять лет

Уроженка Пермского края стала подозреваемой в краже ручной клади в аэропорту Пулково перед вылетом рейса «Санкт-Петербург — Екатеринбург». По данным полиции, 24-летняя жительница Свердловской области оставила свою сумку на кресле в зале ожидания, а вернувшись, не обнаружила ее на месте и обратилась к правоохранителям. Об этом рассказали в транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.