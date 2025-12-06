Жительница Перми стащила у свердловчанки сумку, ей вменяют пять лет
Женщину удалось задержать по камерам наблюдения
Уроженка Пермского края стала подозреваемой в краже ручной клади в аэропорту Пулково перед вылетом рейса «Санкт-Петербург — Екатеринбург». По данным полиции, 24-летняя жительница Свердловской области оставила свою сумку на кресле в зале ожидания, а вернувшись, не обнаружила ее на месте и обратилась к правоохранителям. Об этом рассказали в транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
«Сотрудниками транспортной полиции установлена личность женщины причастной к краже. Ею оказалась 23-летняя уроженка Пермского края», — сообщили в ведомстве.
Полицейские по записям камер видеонаблюдения установили, что сумку забрала женщина из Пермского края. Личность предполагаемой злоумышленницы установлена, с ней проводят необходимые процессуальные мероприятия. Общий ущерб — 27 тысяч рублей.
В отношении пермячки возбудили уголовное дело по факту кражи — п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Следователи собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая маршрут передвижения подозреваемой в терминале и возможных свидетелей инцидента.
