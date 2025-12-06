Павел Деревянко, Раиса Рязанова и Андрей Бебуришвили: кого еще из звезд обманули мошенники кроме Долиной

Знаменитости тоже попадаются на мошеннические схемы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская эстрадная певица Лариса Долина решила вернуть все деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье на фоне громкого скандала, связанном с мошенниками. По словам артистки, сделать возврат всей суммы ей будет непросто, так как сейчас у нее нет 112 миллиона рублей. Но артистка пояснила, что осознает финансовую нагрузку, и намерена выполнить обещание.

Мошенники обманывают не только обычных граждан, им удается выманить крупную сумму денег и у известных людей. Самые популярные истории, когда российские звезды кино и шоу-бизнеса становились жертвами преступников, — в материале URA.RU.

Лариса Долина стала жертвой крупной аферы, но сумела вернуть квартиру через суд

Весной 2024 Лариса Долина попала в масштабную мошенническую схему. Злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников различных ведомств, в том числе Росфинмониторинга, убедили певицу, что ее московская квартира якобы стала объектом преступных действий. Под давлением «срочной необходимости» предотвратить угрозу Долина продала недвижимость за 112 млн рублей и перевела полученные средства преступникам, часть — на так называемые «безопасные счета».

Через несколько месяцев аферисты вновь попытались выманить деньги у артистки, заявив, что под залог ее загородного дома оформлен кредит на 50 млн рублей. Они убедили Долину взять новый займ, чтобы «спасти имущество». Певица согласилась, но банки отказали ей в выдаче кредита. В августе 2024 года артистка публично рассказала о произошедшем, подтвердив, что стала жертвой обмана. Мошенники были задержаны и предстали перед судом. Двух осужденных обязали выплатить Ларисе Долиной компенсацию в размере 69 млн рублей.

Позднее Долина обратилась в суд с требованием признать сделку по продаже квартиры недействительной. Суд принял ее сторону, и недвижимость удалось вернуть, однако покупательница Полина Лурье продолжает оспаривать это решение. 16 декабря Верховный суд вынесет по этому делу окончательное решение.

Актриса Раиса Рязанова отдала мошенникам четыре млн рублей

В декабре 2024 года народная артистка России Раиса Рязанова, звезда фильма «Москва слезам не верит», стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестный позвонил актрисе и сообщил, что ее имя якобы внесено в список лиц, «финансирующих Вооруженные силы Украины». Вскоре с Рязановой связался еще один злоумышленник, представившийся сотрудником ФСБ, и заявил о списании около 30 млн рублей с ее банковских счетов.

Преступники убедили артистку, что она должна доказать свою непричастность к финансированию ВСУ. Для этого, по их словам, ей необходимо снять 4 млн рублей и передать их «силовикам». Рязанова выполнила указания мошенников, но позже поняла, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию. Впоследствии участник преступной схемы, выполнявший роль курьера, был задержан. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Популярный комик сам лично передал курьеру более пяти млн рублей

В начале 2025 года резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили стал жертвой многоэтапной мошеннической аферы. Сначала артисту позвонили якобы сотрудники «Почты России» и попросили назвать смс-код для переоформления доставки посылки. Получив код, злоумышленники получили доступ к его аккаунту на портале «Госуслуги».

Затем с комиком связались «представители правоохранительных органов» и сообщили, что на его имя оформлена доверенность для перевода крупных сумм за границу. Мошенники запугали Бебуришвили, утверждая, что деньги могут быть использованы для финансирования Вооруженных сил Украины. Под давлением артиста убедили перевести средства на так называемый «безопасный счет», а также снять накопления и передать их «сотруднику инкассации».

В результате Бебуришвили потерял более пяти млн рублей. Позднее резидент Comedy Club признался, что только спустя восемь часов долгих разговоров осознал, что его обманули, и после этого не спал два дня. Полиция задержала курьера, который участвовал в мошеннической схеме и забрал у комика деньги.

Павел Деревянко перевел 500 тысяч рублей, потому что его попросил «друг»

В апреле 2024 актер Павел Деревянко перевел 500 тысяч рублей мошенникам. С актером связался через мессенджер якобы знакомый. Он попросил одолжить ему 300 тысяч, сославшись на временные трудности. Артист перевел деньги со своей банковской карты.

В тот же день аферист вновь написал Деревянко и попросил уже 250 тысяч рублей. Тогда Павел насторожился, перепроверил контакт и понял, что разговаривает не с тем, за кого принимает. Он успел обратиться в банк и заблокировать второй перевод, но первые 300 тысяч ранее ушли на счет мошенников. Вернуть их так и не удалось. Мошенников не нашли.

Телеведущая Ляйсан Утяшева и ее команда лишились 127 тысяч рублей при покупке косметики у мошенников

В августе 2024 года телеведущая Ляйсан Утяшева и ее помощники стали жертвами мошенников, которые предлагали приобрести люксовую косметику и парфюмерию по заниженной цене. Как сообщают СМИ, помощнице Утяшевой поступило сообщение от человека, представившегося генеральным директором ЦУМа. Он сообщил о «закрытой распродаже» косметики известных брендов со скидкой 70% и предложил воспользоваться выгодной акцией.

Утяшева и ее команда заинтересовались предложением и приобрели продукцию на сумму 127 тысяч рублей. После получения денег мошенники перестали выходить на связь, а заказанные товары так и не были доставлены. Телеведущая вместе с другими пострадавшими обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Расследование по этому делу до сих пор ведется.

Певица Анна Асти стала жертвой шантажа после взлома телефона и утечки личных данных

Певица Анна Асти (Анна Дзюба) рассказала, что в прошлом году стала жертвой тяжелой кибератаки. Злоумышленники взломали ее телефон, получили доступ к личным фотографиям и распространили их в интернете. В сеть также было добавлено видео, которое, по словам артистки, ей не принадлежит.

«Я стала жертвой преступников. Были слиты мои фотографии, а также в слив добавили видео, которое мне не принадлежит», — поделилась Асти. После утечки данных певица столкнулась с затяжным шантажом: преступники требовали от нее крупную сумму денег и угрожали дальнейшим распространением материалов.

Лже-директор заработал крупную сумму денег на имени Полины Гагариной

В 2015 году Полина Гагарина сообщила, что неизвестная злоумышленница представляется ее директором и берет предоплату за концерты. Аферистка от имени действительно работающей с Гагариной Татьяны Тур звонила в агентства различных городов России и предлагала организовать выступление певицы. Некоторые заказчики соглашались внести предоплату за будущие концерты. По данным СМИ, мошенники уже успели «организовать» концерты Гагариной в Южно-Сахалинске, Ставрополе, Махачкале и Санкт-Петербурге.