«Долина — величайшая певица, и она действительно попала в беду»: Бутман вступился за артистку

Лариса Долина — величайшая певица, которая действительно попала в беду, став жертвой телефонных мошенников. Сейчас ей нужна поддержка, сообщил народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. Он потребовал прекратить травлю Долиной в сети.

«Лариса Долина — величайшая певица, ее искусство обожают миллионы <...> Ведь она действительно попала в беду, ее обманули телефонные мошенники, к сожалению, сейчас с этим сталкиваются многие. Я уверен, что все артисты должны встать на защиту Ларисы Долиной», — сказал Бутман ТАСС.

По его словам, певицу любят за эстрадные и джазовые песни. Он напомнил, что она много лет занимается педагогикой, помогает молодым музыкантам и организует проекты. Бутман подчеркнул, что сейчас ей важна поддержка, а не насмешки. Бутман предложил артистам, которые считают судебное решение по квартире спорным, не нападать на Долину, а помочь разобраться и, при необходимости, урегулировать вопрос с покупателем жилья.

Он также считает развернувшуюся в интернете и части СМИ кампанию критики в адрес Долиной абсолютно несправедливой. Музыкант раскритиковал агрессивный тон высказываний, насмешки и травлю в сети, подчеркнув, что многие не знают всех обстоятельств произошедшего. Бутман призвал прекратить нападки на певицу и отметил, что справедливое возмущение общества должно быть обращено против мошенников и их пособников, а не против Долиной.

13 августа 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули телефонные мошенники, звонившие ей, по данным следствия, с территории Украины. С апреля по июнь они убеждали ее перевести деньги на «безопасные счета» и продать квартиру. Певица перевела сбережения и оформила сделку, а затем обратилась в полицию. Хамовнический суд Москвы по ее иску признал сделку купли-продажи квартиры недействительной, Мосгорсуд это решение подтвердил. Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на эти акты. Теперь подать жалобу можно только в Верховный суд РФ.