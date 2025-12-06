В Роскачестве объяснили, кому и на каких условиях положена 13-я зарплата
13-я зарплата предусмотрена для тех, у кого она прописана в договоре
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Россиянам обязаны выплатить так называемую 13-ю зарплату, если право на нее закреплено в трудовом договоре или внутренних документах компании. Об этом сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Она уточнила, что в этом случае годовая премия считается частью системы оплаты труда, и работодатель не может отказаться от нее без изменения условий договора.
«Для сотрудников важно помнить: если премия прописана в документах, работодатель обязан соблюдать условия, но если же выплата носит произвольный характер, гарантировать получение невозможно», — заявила Ганькина в интервью «Ленте.ру». Она подчеркнула, что порядок начисления и размер выплаты зависят от принятых в организации положений: это может быть фиксированная сумма, премия в размере среднего месячного заработка или вознаграждение, привязанное к показателям эффективности.
Ганькина отметила, что термин «13-я зарплата» отсутствует в российском законодательстве, а сама практика не является массовой. По ее словам, чаще всего такие выплаты используют крупные компании как инструмент мотивации и удержания сотрудников, привязывая премию к выполнению годовых планов и KPI. Обычно деньги перечисляют в конце декабря или в январе, после подведения итогов. Специалист рекомендовала работникам в конце года уточнять у руководителя или в HR-отделе правила премирования, чтобы понимать, на что они могут рассчитывать перед новогодними праздниками.
С 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс внесены изменения, обязывающие работодателей подробно прописывать в договорах и положениях вид, размер, условия и сроки выплаты премий, включая 13-ю зарплату. При этом такая выплата не является обязательной сама по себе, но при закреплении в документах становится частью системы оплаты труда. За незаконное лишение премий теперь предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.