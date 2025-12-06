В Воронежской области дроны нанесли удары по школе и АЗС

Над Воронежской областью сбито 27 беспилотников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дежурные силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 27 беспилотников в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области. Об этом утром 6 декабря сообщил губернатор области Александр Гусев. По его данным, в результате падения обломков есть разрушения в ряде муниципалитетов.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и восемью районами области были обнаружены и уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, на местах падения обломков фиксируются повреждения объектов», — сообщил Александр Гусев.

Губернатор уточнил, что в городском округе обломками беспилотника повреждена крыша автозаправочной станции и кровля жилого дома в садовом некоммерческом товариществе. В одном из районов региона пострадали остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома, окна частного дома, легковой автомобиль и линия электропередачи. В другом районе разрушения получили три частных жилых дома, две хозяйственные постройки и гараж с автомобилем внутри.

Продолжение после рекламы