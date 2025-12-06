Теплая осень не дала пермским медведям впасть в спячку вовремя

Медведь не может уснуть из-за слишком теплой осени и начала декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В районе лыжной базы в Нытве (Пермский край) жители заметили следы медведя. Об этом сообщили в паблике администрации Нытвенского городского округа во «ВКонтакте». Там уточнили, что специалисты уже начали работу на месте и приняли меры для обеспечения безопасности тренировок и прогулок.

Необычное появление медведя рядом с населенным пунктом в начале декабря в краевом Минприроды связали с нарушением сроков зимней спячки зверей из ‑за аномальных погодных условий. Хищники могут заходить ближе к людям, если испытывают дефицит еды. «Медведи могут приходить в населенные пункты в поисках пищи. Но они избегают встречи с человеком. Агрессию может проявлять только в случаях крайней необходимости: защита потомства, ранение, угроза собственной жизни. Вероятность встретить медведя в Прикамье есть на территориях, граничащих с лесополосой», — приводит слова Минприроды Properm.