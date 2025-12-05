Романтика довела пермяка до суда

Пермяк крал для незнакомой девушки лучшие эквадорские розы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) встретил незнакомую девушку и решил сделать ей приятное. Мужчина пошел в цветочный магазин, заказал букет роз, но убежал из салона не заплатив. За это на него завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда.

«По горячим следам полицейские нашли парочку в соседнем дворе и изъяли только что подаренный букет. В отношении грабителя-романтика возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении. Уточняется, что суд запланирован на 12 декабря.