Романтика довела пермяка до суда

05 декабря 2025 в 19:43
Пермяк крал для незнакомой девушки лучшие эквадорские розы

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) встретил незнакомую девушку и решил сделать ей приятное. Мужчина пошел в цветочный магазин, заказал букет роз, но убежал из салона не заплатив. За это на него завели уголовное дело, рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда.

«По горячим следам полицейские нашли парочку в соседнем дворе и изъяли только что подаренный букет. В отношении грабителя-романтика возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении. Уточняется, что суд запланирован на 12 декабря.

В пресс-службе суда также рассказали, что букет девушке не понравился. Тогда мужчина отправился в другой магазин, заказал еще больше роз и снова убежал не заплатив. 

