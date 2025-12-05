Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

Производитель титановых сплавов передает ДК в собственность Березников

Титановый гигант передает дворец культуры на баланс Березников
05 декабря 2025 в 18:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Имущественный комплекс будет передан на безвозмездной основе

Имущественный комплекс будет передан на безвозмездной основе

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», производитель продукции из титана и титановых сплавов, передает в собственность муниципалитета Дворец культуры и творчества «Металлург». Объект расположен в Березниках (Пермский край). 

«Имущественный комплекс будет передан на безвозмездной основе. В 2025 учебном году в творческих коллективах дворца занимаются около 800 детей. В компании отметили, что после перехода объекта в муниципальную собственность все коллективы продолжат работу, а образовательный процесс для детей сохранится в прежнем формате», — сообщает Business Class. 

Соглашение о передаче Дворца культуры было подписано в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Документ направлен на развитие в Березниках молодежной, культурной, социальной и туристической инфраструктуры.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти рассматривают новый механизм передачи в собственность Перми Дворца культуры имени Ленина. До этого одним из вариантов назывался выкуп здания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал