Производитель титановых сплавов передает ДК в собственность Березников

Имущественный комплекс будет передан на безвозмездной основе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», производитель продукции из титана и титановых сплавов, передает в собственность муниципалитета Дворец культуры и творчества «Металлург». Объект расположен в Березниках (Пермский край).

«Имущественный комплекс будет передан на безвозмездной основе. В 2025 учебном году в творческих коллективах дворца занимаются около 800 детей. В компании отметили, что после перехода объекта в муниципальную собственность все коллективы продолжат работу, а образовательный процесс для детей сохранится в прежнем формате», — сообщает Business Class.

Соглашение о передаче Дворца культуры было подписано в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. Документ направлен на развитие в Березниках молодежной, культурной, социальной и туристической инфраструктуры.

Продолжение после рекламы