Россияне потратили больше 11,4 млрд рублей на ноябрьских распродажах

За время ноябрьских распродаж и «черной пятницы» россияне потратили более 11,4 млрд рублей. При этом благодаря скидкам удалось сэкономить в общей сумме около 1,2 млрд рублей. Такими данными с URA.RU поделились аналитики технологичной платформы «Авито», которые проанализировали итоги своей ноябрьской распродажи «Хватамба».

«Скидки на некоторые позиции доходили до 90%. За честностью следит специальный алгоритм. Он создан специалистами платформы и позволяет покупателям убедиться в честности предоставляемого дисконта: ассортимент с „накрученными“ ценниками не попадет в такие акции. Ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. После такой активности мы решили продлить покупателям возможность приобрести все необходимое по скидкам, запустив новогоднюю распродажу, где примут участие более 10 млн товаров», — отметила руководитель бизнес-направлений «Распродаж», промо и мотивационных программ на «Авито» Елена Низовцева.