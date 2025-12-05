Власти презентовали «Пермскую промышленную азбуку»

По словам губернатора, новое пособие поможет школьникам выбрать будущую профессию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми создали «Пермскую промышленную азбуку». Это пособие, которое познакомит школьников с историей ведущих предприятий региона, их продукцией и ролью в экономике России. Презентация состоялась в рамках десятого Пермского инженерно-промышленного форума. Информация о пособии опубликована на сайте правительства Пермского края.

«Благодарю всех, кто участвовал в создании „Пермской промышленной азбуки“. Получился содержательный труд. Думаю, наш опыт повторят в других регионах, ведь это ориентир для молодых людей, которые смогут выбрать будущую профессию и даже предприятие, где захотят работать», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на презентации азбуки. Глава региона добавил, что гордится сотрудниками оборонных заводов с богатой историей, благодаря которым наша страна выигрывала крупнейшие сражения. Пособие было создано с целью показать школьникам эту историю и мощь региона, отметил Дмитрий Махонин.