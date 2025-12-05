Пермский экотехнопарк запустят досрочно, опережая график на год

Объект откроют на год раньше запланированного срока Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский экотехнопарк на улице Промышленной планируется ввести в эксплуатацию раньше намеченного срока. Инициатор инвестиционного проекта, компания «Экоэкспертгрупп», сообщает, что строительство первой очереди комплекса вышло на финишную прямую. Это позволит запустить объект на год раньше запланированного срока, который изначально был установлен на декабрь 2026 года.

«Строительство первой очереди вышло на финишную прямую: один из ключевых участков по переработке бетона и железобетона готов на 100%. По первоначальному расчету его сдача планировалась только на декабрь следующего года, нам удалось форсировать процесс и сократить срок строительства фактически на 12 месяцев. Высокие показатели реализации позволяют уверенно говорить о досрочном запуске всех производственных объектов „Экотехнопарка“», — указано на сайте компании.

Первый этап строительства включает возведение и запуск технологической площадки для утилизации отходов строительства и сноса (ОСС). В период с ноября по декабрь 2025 года были завершены предпроектные и проектные работы, оформление исходно-разрешительной документации, создание зоны для утилизации двух фракций ОСС, строительство весового пункта и настройка оборудования. Для обработки строительных отходов приобретено специализированное оборудование, включая грохот для сортировки материалов, экскаватор, крашер для дробления бетона и железобетона, а также гидроножницы. В настоящее время продолжается монтаж телекоммуникационной инфраструктуры системы электронного учета отходов.

