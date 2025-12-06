Музыкальный джазовый фестиваль продлится два дня Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (12+) в 20-й раз пройдет в Перми 13 и 14 декабря. Об этом сообщили организаторы. Хедлайнерами заявлены трио Олега Бутмана и бразильский певец и гитарист Жоандер Сантос. В программе также — выступления джазменов из Перми, Екатеринбурга и Уфы. Певица Лариса Долина, приезжавшая на фестиваль три года назад, в афише этого года не значится.

Юбилейное событие сохранит международный статус и сделает упор на живое звучание различных джазовых школ. «В этом году „Джаз-лихорадка“ соберет на одной сцене российских и зарубежных музыкантов: от региональных коллективов до трио Олега Бутмана и бразильского вокалиста и гитариста Жоандера Сантоса», — указано в анонсе фестиваля.

«Джаз-лихорадка» проводится в Перми с 2006 года. Свое название он получил в честь одноименной пьесы одного из родоначальников советского джаза Генриха Терпиловского. Музыкант начинал карьеру в Ленинграде, где создал первый в СССР джаз-клуб, а затем в 1949 году переехал в Пермь, где руководил оркестрами и театром музыкальной комедии.

Первый день — 13 декабря

Концерты начнутся в 16:00 и продлятся около трех часов. Фестиваль откроет пермский ансамбль «Аристократ» под руководством Константина Березина. Затем на сцену выйдет эстрадно-джазовый коллектив Art & Cool и его солистка Татьяна Лекомцева. Гостями вечера станут тромбонист, композитор и дирижер Виталий Владимиров из Екатеринбурга и вокалистка из Уфы Ирина Остина, заслуженная артистка Башкортостана.

Второй день — 14 декабря

Программа стартует в 16:00 и продлится около пяти часов. Запланированы выступления пермских ансамблей «Се-Ля-Ви» и Roman Averin Project. Главными звездами заявлены трио Олега Бутмана, которого называют одним из ключевых музыкантов российской джаз-сцены, и Жоандер Сантос, выступающий на площадках Латинской Америки и Европы.