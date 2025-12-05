Путин и Трамп заставят Зеленского сдаться

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп усилили давление на Владимира Зеленского Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и США заставляют Владимира Зеленского завершить конфликт. Вашингтон решил лишить его помощи, а Москва активно освобождает все новые территории, заявил в интервью URA.RU политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, Киеву остается изменить позицию в переговорах, стать более сговорчивым, либо Украина рискует остаться без Одессы, Николаева и Харькова.

— Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вернулись в Штаты, доложили американскому лидеру о пятичасовых переговорах с президентом Владимиром Путиным. Российская и американская стороны положительно их оценили. Что ждать дальше?

Украина пока отказывается принимать реальное положение дел Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

— Дальше Россия и США будут вести консультации. Украинская сторона должна созреть, пока она неуступчива.

Продолжение после рекламы

Изначальный план Трампа был значительно видоизменен после консультаций с украинцами и европейцами. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что американцы привезли нам аж четыре варианта плана. Недостаточно фактуры для точного прогнозирования, стороны не раскрывают деталей.

Судя по поступающей информации, основной вопрос — территория. Тут Украине либо придется менять свою позицию, либо уже нам самим освобождать землю и снова садиться за стол переговоров.

— По информации западных СМИ, Уиткофф должен был после Москвы встретиться с Зеленским в Брюсселе, но переговоры отменили. Вместо этого прошла встреча Уиткоффа и Кушнера с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, но уже в США. Что значит серия переговоров американцев с разными сторонами в Женеве, Москве, Майами?

— Это челночная дипломатия в духе Генри Киссинджера. Американцы пытаются сблизить позиции сторон, привести их к универсальной позиции, которая бы способствовала продвижению мира.

Трамп отправил в Москву на переговоры с Путиным двух самых близких людей: своего друга Уиткоффа и зятя Кушнера, которых на Украине считают сторонниками нормализации отношений с Россией. Поэтому им с Зеленским пока мало смысла вести переговоры.

— Путин в свежем интервью телеканалу India Today заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Ранее госсекретарь Марко Рубио назвал основным предметом спора остающиеся под контролем Киева 20% территории ДНР. Когда Россия освободит Донбасс, приблизится ли завершение конфликта? Что будет, если Киев продолжит свой курс?

России придется задуматься об Одессе и Харькове, если Украина сохранит свой курс Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Все будет зависеть от политической динамики. Когда Россия освободит оставшуюся территорию, условия для Украины станут еще более жесткими, а для нас — выигрышными. Если после этого Киев будет готов к переговорам, то почему бы и нет.

Если же Украина наоборот будет показывать еще большую агрессию, тогда придется подумать и об Одессе, и о Николаеве с Харьковом.

— Трамп напомнил Зеленскому их февральскую встречу в Белом доме, которая переросла в перепалку. Президент США сказал, что тогда у Зеленского не было карт, но нужно было договариваться, потому что сейчас ситуация для Киева стала только хуже. Может ли прямой сигнал Трампа как-то заставить Зеленского все же осознать реальное положение дел, в том числе на фронте?

Трамп давит на Украину, сведя помощь к минимуму Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

— Штаты действительно пытаются воздействовать на Украину. Главный способ — сокращение американской помощи, ее не будет как прежде при Байдене. Если США и будут поставлять оружие, то через оплату из европейских карманов.

Продолжение после рекламы

При этом Киев надеется, что он как-то сможет перекантоваться эти три года, переждать Трампа у власти в ожидании прихода «нового Байдена». Зеленский надеется на чудо, что наше продвижение не будет быстрым, что Украина каким-то образом сможет сдержать наши войска.

— Сложно обойти стороной коррупционный скандал на Украине. Есть мнение, что это американцы с помощью НАБУ убрали Андрея Ермака. Это первый шаг в переформатировании несговорчивого руководства Украины? Если затронуло ближайшее окружение Зеленского, доберутся ли до него самого?

— Коррупционный скандал на Украине работает в пользу Трампа. Так он обосновывает, что траты на Киев не нужны, что они идут впустую, а Украина — черная дыра.

При этом европейцы считают, что коррупция на Украине — сопутствующий ущерб. Они исходят из такой логики: да, Украина обходится дорого, но мы сохраняем жизни солдат НАТО.

Зеленский отрабатывает задачи Европы, поэтому его не будут менять Фото: Официальный сайт президента Украины

Разговоры об отставке Зеленского идут уже три года, а коррупция — неотъемлемый элемент украинской политики. Пока Зеленского менять не будут, потому что он отрабатывает поставленные перед ним задачи не на 100, а на 1000%. Все эти коррупционные разбирательства заставляют Зеленского в еще большей степени быть лояльным Западу и выслуживаться перед ним.

Реальная замена Зеленского возможна лишь при условии полного изменения курса Запада в отношении России, когда уже нужно будет заниматься послевоенным устройством Украины, строить новую мирную Украину. Тогда Зеленский, человек войны, не нужен.

Даже если сейчас произойдет его отставка и поставят, например, Залужного, то это будет еще более опасный и коварный враг.

Поэтому нам не стоит надеяться, что какие-то внутренние изменения на Украине как-то повлияют на ситуацию. Если и поставят кого-то вместо Зеленского, то точного не пророссийского, а наоборот более матерого.

— Россия считает, что конфликт не завершается из-за Европы. Она сильно зависит от торговли с Китаем, Индией, ближневосточными странами и другими. Могут ли они заставить Европу отказаться от антироссийского курса?

— Максимум, как могут помочь эти страны — это быть модератором переговорного процесса, предоставить площадку. В реальности они не должны на кого-то влиять, многие из них вообще находятся в другой части света.

Подобный подход генерируется на Западе. Администрация Трампа любит говорить, что Китай должен повлиять на Россию, но Пекин же не будет на нас давить. Это лишь попытка вбить клин между Россией и КНР.

Продолжение после рекламы