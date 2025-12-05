В Пермском крае к 2030 году вырастет доля жителей, довольных оказанием медпомощи

В Пермском крае продолжится региональная программа модернизации «первички» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае к 2023 году более 42% жителей будут удовлетворены качеством оказания медицинской помощи. Сейчас этот показатель оценивается минздравом региона в 40,5%. Данные представлены в паспорте регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, 2030 год (процент): 42,4», — указано в документе. Также в минздраве рассчитывают, что мероприятия, проводимые в рамках регпроекта, позволят увеличить долю населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в поликлиниках и ФАПах. Предполагается, что она достигнет показателя 100% к 2030 году с нынешних 68,8%.