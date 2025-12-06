Тысячи верующих екатеринбуржцев пройдут крестным ходом в День святой Екатерины

«Мы знаем, что при жизни Екатерина была невероятно талантливой, она владела 22 языками, обладала прекрасной логикой, огромным объемом знаний в свои юные годы. Но, наверное, самое главное, что она сумела в своей жизни узнать, уразуметь — это замысел творца о мире, она узнала Бога, она полюбила Бога. Как ее называют, стала невестой Христовой. В 305 году завершилась ее земная жизнь, то есть 1720 лет тому назад. И люди знают, люди помнят ее, имен императоров не помнят, а святая Екатерина сохранена в названии порядка 15 городов в мире, в том числе и нашего Екатеринбурга», — сказал Владыка Евгений в преддверии праздника.