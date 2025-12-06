Под Екатеринбургом водитель «ГАЗели» не уступил фуре и устроил жуткое ДТП. Фото
Весь груз из машин вылетел на дорогу
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Около Асбеста (Свердловская область) водитель «ГАЗели» не уступил дорогу фуре Shacman и устроил ДТП. В результате оба тягача перевернулись и улетели в кювет. Водитель отечественного авто погиб, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель „Газели“ погиб на месте. Водителя самосвала доставили в больницу Асбеста. Личности участников устанавливаются полицией», — рассказали в ведомстве.
После аварии весь груз из машин вылетел на проезжую часть. Сейчас на месте работает оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
