Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ДТП

Под Екатеринбургом водитель «ГАЗели» не уступил фуре и устроил жуткое ДТП. Фото

В ДТП под Асбестом погиб водитель авто «ГАЗель»
06 декабря 2025 в 11:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Весь груз из машин вылетел на дорогу

Весь груз из машин вылетел на дорогу

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Около Асбеста (Свердловская область) водитель «ГАЗели» не уступил дорогу фуре Shacman и устроил ДТП. В результате оба тягача перевернулись и улетели в кювет. Водитель отечественного авто погиб, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель „Газели“ погиб на месте. Водителя самосвала доставили в больницу Асбеста. Личности участников устанавливаются полицией», — рассказали в ведомстве.

После аварии весь груз из машин вылетел на проезжую часть. Сейчас на месте работает оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал