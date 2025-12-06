Протеже влиятельного мецената обошла по щедрости всех свердловских миллиардеров
Гарифуллина получила икону «Святая великомученица Екатерина»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Чемпионка мира по шахматам среди женщин, воспитанница гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпов, которую поддерживает меценат Андрей Симановский («Сима-ленд») — Лея Гарифуллина стала самой щедрой участницей благотворительного аукциона «Екатерининской ассамблеи». В прошлые годы первенство в негласном соревновании свердловских миллиардеров удерживал сам Симановский. Итоги мероприятия подвели организаторы — Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей в telegram-канале.
Гарифуллина приобрела один из самых дорогих лотов прошедшего вечера — шахматы из личной коллекции губернатора Дениса Паслера. Все фигурки и сама доска выполнены вручную на Урале. Гроссмейстер заплатила за них 20 миллионов рублей.
Следующей покупкой чемпионки мира по классическим шахматам стал деловой ужин с президентом Международной шахматной ассоциации Аркадием Дворковичем. Помимо ужина Гарифуллина приобрела совместную поездку на шахматный турнир претендентов среди мужчин и женщин на звание чемпиона мира. Цена — 11 миллионов рублей.
Еще одной покупкой стала фотография «Земля Франца-Иосифа» за авторством Александра Шохина. За 27 миллионов рублей ее приобрели основатель «ANT-GROUP» Антон Батаков, гендиректор «PRO» Андрей Гончаров и гроссмейстер Лея Гарифуллина.
В этот вечер Лея Гарифуллина отдала на благотворительность порядка 31 миллиона рублей. Это рекорд минувшей «Екатерининской Ассамблеи». Ей, как самому щедрому гостю фонд святой Екатерины предоставил икону «Святая великомученица Екатерина». Всего в прошедший вечер собрали более 175 миллионов рублей.
В конце ноября Лея Гарифуллина в составе сборной России одержала победу на командном чемпионате мира среди женщин в Линаресе. За весь турнир российские спортсменки не проиграли ни матча. Она стала первой жительницей Екатеринбурга с титулом чемпиона мира. Гарифуллиной помогает основатель и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский. Она является воспитанницей Уральской шахматной академии и Гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова. Текущий год стал самым результативным в карьере Гарифуллиной.
Ранее сам Симановский не раз становился самым щедрым участником «Екатерининской Ассамблеи». Так, в 2024 году он потратил на благотворительность больше 50 млн рублей. Среди его приобретений тогда было набор виниловых пластинок пианиста Дениса Мацуева из коллекции экс-губернатора Евгения Куйвашева и завтрак с главой «Сбера» Германом Грефом.
В 2023 году на аукционе он приобрел, в частности, протокол заседания Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов от 21 мая 1745 года, который представлял Куйвашев.
В 2021-м Симановский выкупил наборзажигалок из личной коллекции Владимира Высоцкого за 22,4 млн рублей, а двумя годами ранее — изготовленный Куйвашевым стол за 35 миллионов рублей.
