Китай обогнал Германию по поставкам пива в Россию

Китай стал крупнейшим экспортером пива в Россию по итогам девяти месяцев 2025 года. Объем поставок из Китая достиг 33,4 млн долларов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные взяты с платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.

«Германия же из-за резкой просадки стала лишь третьей, уступив Китаю и другой крупной европейской „пивной державе“ — Чехии», — передает РИА Новости со ссылкой на данные. Чехия снизила экспорт вдвое — до 15,6 миллионов долларов. А Германия показала еще большее снижение, заметно просев к январю-сентябрю 2024 года до 12,2 миллионов долларов. Литва — снижение в 2,6 раза, до девяти миллионов долларов, и Латвия — та же динамика и 8,3 миллиона долларов.

Армения по сравнению с прошлым годом заметно укрепила свои позиции, заняв шестое место: объем ее поставок увеличился в 5,2 раза и достиг 7 млн долларов. На седьмой строке расположилась Польша, чей экспорт, напротив, сократился в четыре раза, до пяти млн долларов. Следующая в рейтинге Бельгия зафиксировала снижение экспорта в 4,7 раза, до 4 млн долларов.

