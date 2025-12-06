В Госдуме выступили против тотальной блокировки Roblox и других сервисов
Миронов напомнил, что в Roblox дети не только играли, но и учились программированию, общению и другим навыкам
Фото: Илья Московец © URA.RU
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил против полной блокировки Roblox и других популярных онлайн-сервисов. По его словам, жесткие запреты отталкивают молодежь и усложняют диалог государства с подрастающим поколением.
«Я уже высказал свою позицию: я против тотальных блокировок — мессенджеров, других сервисов, популярных у граждан. Если есть нарушения закона, их надо пресекать точечно, а не „отрезать“ миллионы людей от привычных ресурсов», — написал Миронов в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что многие дети использовали Roblox не только для игр, но и для обучения базовому программированию и общению в сети. Он напомнил, что опыт массовых запретов в СССР показал их низкую эффективность. Миронов призвал Роскомнадзор и Минцифры переходить к точечным мерам: блокировать конкретный незаконный контент или отдельные страницы, а не закрывать доступ ко всей платформе.
3 декабря Роскомнадзор объявил о начале ограничений на доступ к онлайн-платформе Roblox на территории России. Ведомство пояснило, что решение принято в связи с размещением на сервисе материалов, которые, по оценке регулятора, содержат оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию, а также пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).
Накануне введения ограничений пользователи из России сообщали о массовых сбоях и затруднениях при попытке войти в игру. В Роскомнадзоре также заявили, что в виртуальной среде платформы фиксируются случаи сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних: у детей вымогают интимные фотографии, пытаются склонить их к развратным действиям и насилию.
