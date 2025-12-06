Группу вооруженных пьяных подростков задержали в Петербурге

В отдел полиции были доставлены шестеро подростков Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 5 декабря на улице Нахимова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге полицейские задержали компанию пьяных подростков с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«Дежурный наряд задержал шестерых несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, в возрасте от 14 до 16 лет, а также 18-летнего молодого человека», — уточнили в ведомстве. Всех доставили в отдел полиции для разбирательства, передает «КП-Петербург».

По данным полиции, подростки громко кричали во дворе и нецензурно выражались, чем напугали жильцов домов. У них изъяли две телескопические дубинки, два газовых пистолета, газовый баллончик и складной нож. Сейчас полицейские устанавливают, откуда у подростков взялись эти предметы и на каком основании они их носили. Информации о пострадавших нет.

