Российская армия ликвидировала почти 1,5 тысячи солдат ВСУ за прошедшие сутки
ВС РФ уничтожили порядка 1450 бойцов ВСУ не нескольких направлениях фронта
Российская армия ликвидировала около 1450 солдат ВСУ за последние сутки. Такие данные на 6 декабря предоставило Минобороны РФ.
«Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 450 украинских боевиков за минувшие сутки», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
По информации Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожено более 285 военнослужащих ВСУ. Потери от действий группировки «Запад» оцениваются до 235 человек, «Южная» — свыше 175, «Центр» — до 465. На направлении «Восток» украинские солдаты лишились до 235 военнослужащих, на направлении «Днепр» — до 55.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 366 украинских беспилотников самолетного типа. Также были уничтожены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
