Армия и оружие

Российская армия ликвидировала почти 1,5 тысячи солдат ВСУ за прошедшие сутки

За сутки средства ПВО уничтожили 366 украинских беспилотников самолетного типа
06 декабря 2025 в 14:17
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская армия ликвидировала около 1450 солдат ВСУ за последние сутки. Такие данные на 6 декабря предоставило Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 450 украинских боевиков за минувшие сутки», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

По информации Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожено более 285 военнослужащих ВСУ. Потери от действий группировки «Запад» оцениваются до 235 человек, «Южная» — свыше 175, «Центр» — до 465. На направлении «Восток» украинские солдаты лишились до 235 военнослужащих, на направлении «Днепр» — до 55.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили 366 украинских беспилотников самолетного типа. Также были уничтожены 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Спецоперация РФ на Украине

