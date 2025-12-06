Лурье не будет отзывать из Верховного суда жалобу на Долину

Лурье намерена продолжать отстаивать свои интересы через суд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не будет отзывать жалобу из Верховного суда РФ. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Свириденко. Так она прокомментировала заявления артистки о готовности вернуть всю сумму.

«[Отзыва жалоб] не будет, [действие продолжится] в правовом поле, в Верховном суде. Считаем, что они (заявления — прим. ред.) были инициированы после того, как резонанс пошел в СМИ, когда дело уже находилось в суде. Абсолютно неприемлемые условия были предложены.», — сказала Свириденко в интервью «Абзацу». По ее словам, Лурье не согласилась на условия, которые предлагала сторона Долиной, и намерена добиваться защиты своих прав только через суд.

Спор вокруг квартиры Ларисы Долиной разгорелся летом 2024 года. Тогда певица сообщила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые на протяжении четырех месяцев убеждали ее реализовать принадлежащее ей жилье и перевести полученные средства на так называемые «безопасные счета». В результате Долина перечислила злоумышленникам свыше 300 млн рублей и продала квартиру в Хамовниках бизнесвумен Полине Лурье.

В марте 2025 года суд признал сделку недействительной и восстановил право собственности певицы на недвижимость. Таким образом, Лурье, оплатившая покупку, фактически лишилась и квартиры, и уплаченных за нее средств. Мосгорсуд, а затем и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. После этого Лурье обжаловала судебные акты в Верховном суде. Заседание по делу назначено на 16 декабря.