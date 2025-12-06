Бельгиец с тайскими эскортницами избили россиянку на пляже: ей грозит депортация

Конфликт разгорелся на пляже, когда российская туристка сделала бельгийцу замечание Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Паттайе (Таиланд) бельгиец, отдыхавший с тайскими эскортницами, напал на российскую туристку после ее замечания о курении на пляже. Женщина получила травмы и теперь может быть депортирована из страны. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Бельгиец с тайскими эскортницами избили российскую туристку на пляже из-за замечания о курении. Россиянке теперь грозит депортация из Таиланда», — сказано в сообщении.

По данным источника, пара российских туристов проводила время на пляже, когда рядом с ними расположилась компания молодых таек вместе с иностранцем. Мужчина начал курить, и москвичка сделала ему замечание о правилах поведения в общественных местах, что спровоцировало конфликт.

Мужчина не сдержал эмоций и резко ударил ногой по песку, в результате чего минералы попали девушке в глаза. В ответ она повторила его действия. После этого одна из сопровождавших мужчин женщин подбежала к россиянке и сорвала с нее верхнюю часть купальника, что спровоцировало драку. Сотрудники полиции оперативно вмешались и прекратили конфликт, однако европейца практически сразу отпустили.