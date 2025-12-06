Бельгиец с тайскими эскортницами избили россиянку на пляже: ей грозит депортация
Конфликт разгорелся на пляже, когда российская туристка сделала бельгийцу замечание
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Паттайе (Таиланд) бельгиец, отдыхавший с тайскими эскортницами, напал на российскую туристку после ее замечания о курении на пляже. Женщина получила травмы и теперь может быть депортирована из страны. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Бельгиец с тайскими эскортницами избили российскую туристку на пляже из-за замечания о курении. Россиянке теперь грозит депортация из Таиланда», — сказано в сообщении.
По данным источника, пара российских туристов проводила время на пляже, когда рядом с ними расположилась компания молодых таек вместе с иностранцем. Мужчина начал курить, и москвичка сделала ему замечание о правилах поведения в общественных местах, что спровоцировало конфликт.
Мужчина не сдержал эмоций и резко ударил ногой по песку, в результате чего минералы попали девушке в глаза. В ответ она повторила его действия. После этого одна из сопровождавших мужчин женщин подбежала к россиянке и сорвала с нее верхнюю часть купальника, что спровоцировало драку. Сотрудники полиции оперативно вмешались и прекратили конфликт, однако европейца практически сразу отпустили.
В итоге одна из участниц конфликта подала заявление на российскую туристку, указав, что получила травму уха. В качестве компенсации она потребовала 47 тысяч рублей. Путешественники отказались выплачивать указанную сумму, в связи с чем в ближайшее время их депортируют, а въезд в Таиланд для них будет закрыт.
- Вова06 декабря 2025 14:38Какие 47 рублей? Идите известно куда. Вместо Тая есть Вьетнам, Китай, Япония и так далее
- Вова06 декабря 2025 14:35Ну - молодец! Шлепнула реально проститутке в ухо!!!