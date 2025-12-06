Логотип РИА URA.RU
В мире

Азия

Бельгиец с тайскими эскортницами избили россиянку на пляже: ей грозит депортация

В Таиланде бельгиец с эскортницами напал на москвичку после замечания о курении
06 декабря 2025 в 14:29
Конфликт разгорелся на пляже, когда российская туристка сделала бельгийцу замечание

Конфликт разгорелся на пляже, когда российская туристка сделала бельгийцу замечание

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Паттайе (Таиланд) бельгиец, отдыхавший с тайскими эскортницами, напал на российскую туристку после ее замечания о курении на пляже. Женщина получила травмы и теперь может быть депортирована из страны. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Бельгиец с тайскими эскортницами избили российскую туристку на пляже из-за замечания о курении. Россиянке теперь грозит депортация из Таиланда», — сказано в сообщении.

По данным источника, пара российских туристов проводила время на пляже, когда рядом с ними расположилась компания молодых таек вместе с иностранцем. Мужчина начал курить, и москвичка сделала ему замечание о правилах поведения в общественных местах, что спровоцировало конфликт.

Продолжение после рекламы

Мужчина не сдержал эмоций и резко ударил ногой по песку, в результате чего минералы попали девушке в глаза. В ответ она повторила его действия. После этого одна из сопровождавших мужчин женщин подбежала к россиянке и сорвала с нее верхнюю часть купальника, что спровоцировало драку. Сотрудники полиции оперативно вмешались и прекратили конфликт, однако европейца практически сразу отпустили.

В итоге одна из участниц конфликта подала заявление на российскую туристку, указав, что получила травму уха. В качестве компенсации она потребовала 47 тысяч рублей. Путешественники отказались выплачивать указанную сумму, в связи с чем в ближайшее время их депортируют, а въезд в Таиланд для них будет закрыт.

Комментарии (3)
  • Вова
    06 декабря 2025 14:38
    Какие 47 рублей? Идите известно куда. Вместо Тая есть Вьетнам, Китай, Япония и так далее
  • Вова
    06 декабря 2025 14:35
    Ну - молодец! Шлепнула реально проститутке в ухо!!!
