Над Ленинградской областью сбито 5 украинских беспилотников

В промежуток с 8:00 до 11:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщили в МО РФ. Ранее губернатор области Александр Дрозденко сообщал о режиме беспилотной опасности, несколько дронов ВСУ было уничтожено над Киришским районом.