Над Ленинградской областью сбито 5 украинских беспилотников
06 декабря 2025 в 13:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В промежуток с 8:00 до 11:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщили в МО РФ. Ранее губернатор области Александр Дрозденко сообщал о режиме беспилотной опасности, несколько дронов ВСУ было уничтожено над Киришским районом.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал