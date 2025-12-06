Логотип РИА URA.RU
Над Ленинградской областью сбито 5 украинских беспилотников

06 декабря 2025 в 13:28
Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В промежуток с 8:00 до 11:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщили в МО РФ. Ранее губернатор области Александр Дрозденко сообщал о режиме беспилотной опасности, несколько дронов ВСУ было уничтожено над Киришским районом.

