ВС РФ мощно ответили ударами «Кинжалов» на атаки ВСУ

ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВСУ
Российские военные при помощи «Кинжалов» нанесли мощный, массированный удар по украинским объектам. Атака стала ответом на действия ВСУ, которые направили этой ночью под сотню беспилотников по России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины нанесли массированный удар с использованием „Кинжала“ по объектам ВПК Украины», — уточнили в военном ведомстве, подчеркнув, что все цели были успешно поражены. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Под удар попали предприятия, связанные с производством и ремонтом вооружения и военной техники, энергетические объекты, обеспечивающие работу оборонной промышленности, а также портовая инфраструктура. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что атакуют только промышленные и энергетические объекты на Украине.
ВСУ в ночь на 6 декабря предприняли очередную массовую атаку беспилотниками по территории России. По данным военного ведомства, средствами ПВО над несколькими регионами страны уничтожено 116 дронов, больше всего — над Рязанской областью. В результате падения обломков в Рязани произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали,
