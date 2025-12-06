В Москве ранен директор театра «Лица»

Суетин был госпитализирован с ножевым ранением Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Директор московского музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин получил ножевое ранение и был госпитализирован. Нападение произошло у его дома на Планерной улице в Москве вскоре после полуночи. Пострадавшему 56 лет, его доставили в больницу бригадой скорой помощи.

«56-летний директор театра получил ранение в шею возле своего дома на Планерной улице вскоре после полуночи», — говорится в материале MK.RU. Обстоятельства произошедшего и причины конфликта сейчас устанавливают правоохранительные органы. Официальной информации о состоянии Суетина и подозреваемых пока нет.

Музыкально-драматический театр «Лица» создан в 1997 году режиссерами Петром Волгиным и Львом Титовым. При театре работает студия для подростков. В репертуаре коллектива — классические и семейные постановки, в том числе «Дядя Ваня» и «Синяя птица». Официальных комментариев от театра по поводу ранения директора в материале не приводится.

Продолжение после рекламы