В Москве ранен директор театра «Лица»
Суетин был госпитализирован с ножевым ранением
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Директор московского музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин получил ножевое ранение и был госпитализирован. Нападение произошло у его дома на Планерной улице в Москве вскоре после полуночи. Пострадавшему 56 лет, его доставили в больницу бригадой скорой помощи.
«56-летний директор театра получил ранение в шею возле своего дома на Планерной улице вскоре после полуночи», — говорится в материале MK.RU. Обстоятельства произошедшего и причины конфликта сейчас устанавливают правоохранительные органы. Официальной информации о состоянии Суетина и подозреваемых пока нет.
Музыкально-драматический театр «Лица» создан в 1997 году режиссерами Петром Волгиным и Львом Титовым. При театре работает студия для подростков. В репертуаре коллектива — классические и семейные постановки, в том числе «Дядя Ваня» и «Синяя птица». Официальных комментариев от театра по поводу ранения директора в материале не приводится.
Ранее актер сериала «Молодежка. Новая смена» Никита Паршин был экстренно госпитализирован с сотрясением мозга после инцидента на репетиции в московском театре «Многоточие». До этого в больницу с тяжелыми сердечными проблемами после поступавших в его адрес угроз от поклонников Аллы Пугачевой попал продюсер Леонид Дзюник; ему провели операцию, в стационаре он проведет около 10 дней.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.