«Газпром экспорт» подал иск к «дочке» Uniper, связанной с «Северными потоками»

«Газпром экспорт» подал иск в российский суд к дочерней структуре германской Uniper — компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, владеющей 20% в сухопутном продолжении «Северного потока» — газопроводе OPAL. Соответствующее заявление поступило в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Газпром экспорт» подал в российский суд иск к «дочке» германской Uniper — компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH», — следует из судебных документов, передает ТАСС. О причине подачи иска не сообщается.

Известно, что Lubmin-Brandov Gastransport GmbH является дочерним подразделением Uniper Global Commodities SE. Компании принадлежит 20% в газопроводе-отводе OPAL, который соединяет морской трубопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Германии до границы с Чехией. Пропускная способность OPAL составляет 36 млрд кубометров газа в год, по нему ресурс идет в Германию и далее в страны Центральной и Западной Европы.

Иск «Газпром экспорта» к дочерней структуре Uniper подан на фоне обострения споров вокруг российских газовых поставок в Европу. Ранее Минэкономики ФРГ потребовало от национализированной бывшей «дочки» «Газпрома» SEFE (Gazprom Germania) разорвать контракт на закупку газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на новые санкции ЕС, которые предусматривают полный запрет на импорт российского СПГ с 2026–2027 годов. Это включено в 19-й пакет санкций ЕС. Причем еще в конце октября 2025 года сообщалось, что «Газпром» хочет взыскать миллионы евро с немецкой компании.