ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики ВСУ
06 декабря 2025 в 14:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские вооруженные силы в ответ на террористические действия Киева нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование. Об этом сообщает Минобороны.
