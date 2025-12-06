Каша для суженого и гадание на каравае: приметы и традиции 7 декабря

С помощью каравая невеста могла найти себе суженного Фото: Илья Московец © URA.RU

Долгие годы 7 декабря на Руси встречали Катерину Санницу — день шумных санных гуляний и девичьих надежд на скорое замужество. Это время, когда молодые пары показывались людям впервые после свадьбы, а незамужние девушки искали судьбу и внимательно прислушивались к приметам. О приметах и традициях праздника 7 декабря — в материале URA.RU.

История праздника: Екатерина Александрийская

Православная церковь в этот день почитает святую великомученицу Екатерину Александрийскую — девушку из знатного рода, известную блестящим умом и красотой. Она изучала философию, владела несколькими языками, спорила с мудрецами. Однажды ей во сне явился Иисус и вручил кольцо — с тех пор Екатерина решила выбрать путь веры и приняла христианство.

Во время церемонии жертвоприношения Екатерина Александрийская призвала императора Максимина отвернуться от идолов. Отказавшись приносить жертвы языческим богам и отвергнув брачное предложение правителя, Екатерина была подвергнута пыткам и казнена.

Воля и стойкость Екатерины поразили супругу Максимина. Когда жена императора узнала о казни женщины, то тоже решила принять христианство — и разделила судьбу святой.

На Руси Екатерину почитали прежде всего как защитницу женщин. Ей молились о счастливом браке, легких родах и семейной гармонии. Поэтому с этим днем связывали женскую судьбу — особенно девушек на выданье.

Традиции 7 декабря

Катерина Санница считалась началом зимних гуляний. Мороз уже стоял уверенный, дороги покрывались плотным снегом — самое время для саней.

В центре дня становились новобрачные, поженившиеся осенью. Это был их первый официальный выход в свет после венчания. Их сани украшали лентами, мехами, бубенцами. За молодыми следовал целый праздничный обоз: родные, друзья, соседи.

Вернувшись домой, устраивали шумный пир. На стол подавали ароматные пироги с начинками, медовые пряники, напитки с пряностями и особенное блюдо — катерининскую кашу из нескольких видов круп с ягодами и медом. Считалось, что девушка, которая попробует кашу, скоро встретит своего суженого.

А вечером начинались гадания. Девушки клали под подушку веточку яблони, чтобы увидеть жениха во сне. Если же сердце уже было не свободно, то тайком брали у любимого какую-нибудь вещицу и катали вокруг нее каравай. По поверьям, так парень начнет «ходить кругами» возле ее дома.

Что можно делать 7 декабря

Этот день должен быть радостным и легким. Народ верил: как проведешь Катерину, так будет складываться и личная жизнь. На праздник разрешалось:

Кататься с горок, играть в снегу.

Знакомиться, принимать гостей, устраивать вечерние посиделки.

Молиться святой Екатерине о любви, мире в семье и здоровье будущих детей.

Особенно внимательно следили за настроением незамужних девушек — улыбка считалась лучшей приметой. Чем увереннее и счастливее она сегодня, тем быстрее появится достойный жених.

Что нельзя делать 7 декабря

Запреты этого дня были направлены на защиту семьи от бед и ссор. В народе старательно избегали:

Ругани и злости. Считали, что святая Екатерина не терпит обид и может «забрать счастье».

Новой обуви у замужних женщин. В народе верили: это привлечет в дом соперницу.

Подметания и стирки. Вместе с мусором можно вымести и выстирать благополучие или нечаянно «разбудить» нечистую силу.

Тяжелой работы и ремонта. Все будет спориться плохо, а усталость принесет только вред.

Поздних гуляний. После заката, говорили, на улице бродит нечисть, и встречи с ней могут обернуться болезнью или страхом.

Приметы на погоду 7 декабря

По погоде на Екатерину Санницу крестьяне гадали, что же их ждет за окном в ближайшее время. Люди всматривались в небо, слушали звуки льда и наблюдали за птицами: