Каша для суженого и гадание на каравае: приметы и традиции 7 декабря
С помощью каравая невеста могла найти себе суженного
Фото: Илья Московец © URA.RU
Долгие годы 7 декабря на Руси встречали Катерину Санницу — день шумных санных гуляний и девичьих надежд на скорое замужество. Это время, когда молодые пары показывались людям впервые после свадьбы, а незамужние девушки искали судьбу и внимательно прислушивались к приметам. О приметах и традициях праздника 7 декабря — в материале URA.RU.
История праздника: Екатерина Александрийская
Православная церковь в этот день почитает святую великомученицу Екатерину Александрийскую — девушку из знатного рода, известную блестящим умом и красотой. Она изучала философию, владела несколькими языками, спорила с мудрецами. Однажды ей во сне явился Иисус и вручил кольцо — с тех пор Екатерина решила выбрать путь веры и приняла христианство.
Святая не отреклась от Бога даже в последние мгновения жизни
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Во время церемонии жертвоприношения Екатерина Александрийская призвала императора Максимина отвернуться от идолов. Отказавшись приносить жертвы языческим богам и отвергнув брачное предложение правителя, Екатерина была подвергнута пыткам и казнена.
Воля и стойкость Екатерины поразили супругу Максимина. Когда жена императора узнала о казни женщины, то тоже решила принять христианство — и разделила судьбу святой.
На Руси Екатерину почитали прежде всего как защитницу женщин. Ей молились о счастливом браке, легких родах и семейной гармонии. Поэтому с этим днем связывали женскую судьбу — особенно девушек на выданье.
Традиции 7 декабря
Катерина Санница считалась началом зимних гуляний. Мороз уже стоял уверенный, дороги покрывались плотным снегом — самое время для саней.
В центре дня становились новобрачные, поженившиеся осенью. Это был их первый официальный выход в свет после венчания. Их сани украшали лентами, мехами, бубенцами. За молодыми следовал целый праздничный обоз: родные, друзья, соседи.
На праздник молодые вели сани, украшенные ленточками
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Вернувшись домой, устраивали шумный пир. На стол подавали ароматные пироги с начинками, медовые пряники, напитки с пряностями и особенное блюдо — катерининскую кашу из нескольких видов круп с ягодами и медом. Считалось, что девушка, которая попробует кашу, скоро встретит своего суженого.
А вечером начинались гадания. Девушки клали под подушку веточку яблони, чтобы увидеть жениха во сне. Если же сердце уже было не свободно, то тайком брали у любимого какую-нибудь вещицу и катали вокруг нее каравай. По поверьям, так парень начнет «ходить кругами» возле ее дома.
Что можно делать 7 декабря
Этот день должен быть радостным и легким. Народ верил: как проведешь Катерину, так будет складываться и личная жизнь. На праздник разрешалось:
- Кататься с горок, играть в снегу.
- Знакомиться, принимать гостей, устраивать вечерние посиделки.
- Молиться святой Екатерине о любви, мире в семье и здоровье будущих детей.
Особенно внимательно следили за настроением незамужних девушек — улыбка считалась лучшей приметой. Чем увереннее и счастливее она сегодня, тем быстрее появится достойный жених.
Что нельзя делать 7 декабря
Убираться на праздник дома не разрешалось, чтобы не «вымыть» удачу
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Запреты этого дня были направлены на защиту семьи от бед и ссор. В народе старательно избегали:
- Ругани и злости. Считали, что святая Екатерина не терпит обид и может «забрать счастье».
- Новой обуви у замужних женщин. В народе верили: это привлечет в дом соперницу.
- Подметания и стирки. Вместе с мусором можно вымести и выстирать благополучие или нечаянно «разбудить» нечистую силу.
- Тяжелой работы и ремонта. Все будет спориться плохо, а усталость принесет только вред.
- Поздних гуляний. После заката, говорили, на улице бродит нечисть, и встречи с ней могут обернуться болезнью или страхом.
Приметы на погоду 7 декабря
По погоде на Екатерину Санницу крестьяне гадали, что же их ждет за окном в ближайшее время. Люди всматривались в небо, слушали звуки льда и наблюдали за птицами:
- снег летит большими хлопьями — зима затянется и будет снежной;
- сугробы быстро оседают — вскоре потеплеет;
- снегири собираются стаями — ждите сильных морозов;
- облака несутся быстро — холод ударит внезапно;
- на реке трещит лед — приближается стужа;
- наст крепкий — мороз окрепнет еще сильнее;
- снег ложится на сухую землю — весной урожай подведет;
- день ясный и солнечный — впереди суровая зима.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.